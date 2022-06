Isola 16, ventiduesima puntata: eliminata Lory Del Santo, Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras solo per una toccata e fuga. In nomination… (Di martedì 7 giugno 2022) È appena terminata la ventiduesima puntata de L’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi con ospiti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino e in diretta dall’Honduras, come di consueto, Alvin e i naufraghi protagonisti di questa edizione. La puntata è iniziata con un piccolo riassunto della settimana appena trascorsa durante la quale ci sono stati – manco a dirlo – numerosi scontri. Dopo 78 giorni la fatica si fa sentire ed il gruppo, spesso a causa della fame e anche della stanchezza, si è coalizzato ancora una volta contro Nick Luciani e Lory Del Santo, affermando che i due si sono dimostrati pronti ad ogni strategia pur di andare avanti. Oltre al gruppo di naufraghi, durante la diretta anche il fidanzato, Marco Cucolo, ha affermato che spesso non ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 giugno 2022) È appena terminata lade L’dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi con ospiti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino e in diretta dall’, come di consueto, Alvin e i naufraghi protagonisti di questa edizione. Laè iniziata con un piccolo riassunto della settimana appena trascorsa durante la quale ci sono stati – manco a dirlo – numerosi scontri. Dopo 78 giorni la fatica si fa sentire ed il gruppo, spesso a causa della fame e anche della stanchezza, si è coalizzato ancora una volta contro Nick Luciani eDel, affermando che i due si sono dimostrati pronti ad ogni strategia pur di andare avanti. Oltre al gruppo di naufraghi, durante la diretta anche il fidanzato, Marco Cucolo, ha affermato che spesso non ...

