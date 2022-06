(Di venerdì 3 giugno 2022) Con il ritrovamento del corpo di una donna, che ha portato a 128 il numero totale delle vittime causate dalle inondazioni nello Stato di Pernambuco, in, i vigili del fuoco hanno concluso la ...

Advertising

GiaPettinelli : Brasile: 128 morti per maltempo a Recife, stop ricerca dispersi - America Latina - ANSA -

Giornale di Brescia

Con il ritrovamento del corpo di una donna, che ha portato ail numero totale delle vittime causate dalle inondazioni nello Stato di Pernambuco, in, i vigili del fuoco hanno concluso la ricerca dei dispersi nella regione colpita dalle forti piogge ...... un aggiornamento che mostra una giacenza di lingotti d'oro per,5 miliardi di USD, pari al 22,9%... l'87% del litio dall'Australia, il 71% del platino dal Sudafrica, l'85% del niobio dale ... Brasile: 128 morti per maltempo a Recife, stop ricerca dispersi (ANSA) - BRASILIA, 03 GIU - Con il ritrovamento del corpo di una donna, che ha portato a 128 il numero totale delle vittime causate dalle inondazioni nello Stato di Pernambuco, in Brasile, i vigili ...