Corbo: ''Napoli, tratterrei Osimhen che è una scommessa fantastica e sui rinnovi di Mertens e Koulibaly...'' (Di lunedì 30 maggio 2022) Corbo: ''Se il Napoli cede Koulibaly giudico la decisione ragionevole. Se cede Osimhen lo vedo come un momento di sfiducia nei suoi confronti” A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. Queste le sue parole: “rinnovi di Mertens e Koulibaly? Io non me la sento di giudicare De Laurentiis perché è il suo gioco. Quando c’è una trattativa ognuno dice qualcosa che gli torna comodo. -afferma Corbo - È il gioco del contraente, vuole risparmiare e ce la mette tutta. È stato bravissimo a prendere Ancelotti. Quando c’è da ragionare sulle spese importanti è venuto fuori il De Laurentiis imprenditore. Il mio articolo su Ancelotti? Gli allenatori li sceglie bene, è uno che ci sa fare ma ha dei difetti ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022): ''Se ilcedegiudico la decisione ragionevole. Se cedelo vedo come un momento di sfiducia nei suoi confronti” A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista. Queste le sue parole: “di? Io non me la sento di giudicare De Laurentiis perché è il suo gioco. Quando c’è una trattativa ognuno dice qualcosa che gli torna comodo. -afferma- È il gioco del contraente, vuole risparmiare e ce la mette tutta. È stato bravissimo a prendere Ancelotti. Quando c’è da ragionare sulle spese importanti è venuto fuori il De Laurentiis imprenditore. Il mio articolo su Ancelotti? Gli allenatori li sceglie bene, è uno che ci sa fare ma ha dei difetti ...

Advertising

tuttonapoli : Corbo: 'Il Napoli cederebbe volentieri Koulibaly. Tratterrei Osimhen per un motivo' - cn1926it : Corbo: “Tratterrei #Osimhen, ma cedere #Koulibaly sarebbe ragionevole” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli vorrebbe vendere Koulibaly, io tratterrei Osimhen' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli vorrebbe vendere Koulibaly, io tratterrei Osimhen' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli vorrebbe vendere Koulibaly, io tratterrei Osimhen' -