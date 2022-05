Iervolino sogna Cavani alla Salernitana: Sabatini fa chiarezza (Di domenica 29 maggio 2022) I colpi impossibili, quelli che nessuno può nemmeno immaginare, sono proprio i colpi che rendono magico il calciomercato. Nel corso degli anni, ce ne sono stati di colpi da fantacalcio e uno degli ultimi è stato quello di Franck Ribery alla Salernitana. E potrebbe essere ancora la Salernitana a voler regalare un altro campione ai suoi tifosi: dopo aver sfiorato il colpo Diego Costa a gennaio, adesso è il nome di Edinson Cavani a circolare in ottica granata. Edinson Cavani (Getty Images) L’attaccante uruguaiano ex Napoli non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United e sarà un parametro zero a partire dal 1° luglio. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha espresso pubblicamente il suo sogno di vedere il Matador all’Arechi, ma ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) I colpi impossibili, quelli che nessuno può nemmeno immaginare, sono proprio i colpi che rendono magico il calciomercato. Nel corso degli anni, ce ne sono stati di colpi da fantacalcio e uno degli ultimi è stato quello di Franck Ribery. E potrebbe essere ancora laa voler regalare un altro campione ai suoi tifosi: dopo aver sfiorato il colpo Diego Costa a gennaio, adesso è il nome di Edinsona circolare in ottica granata. Edinson(Getty Images) L’attaccante uruguaiano ex Napoli non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United e sarà un parametro zero a partire dal 1° luglio. Il presidente della, Danilo, ha espresso pubblicamente il suo sogno di vedere il Matador all’Arechi, ma ...

