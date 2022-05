DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: orario gara TV8 in chiaro, Leclerc a caccia della prima vittoria nel Principato (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito del Principato si prospetta una gara ricca di incertezza, come è tipico sul tracciato cittadino più famoso del mondo. I piloti non potranno permettersi errori e c’è l’incognita legata al meteo. La Ferrari avrà una grande occasione con una prima fila tutta “Rossa”: Charles Leclerc in pole-position a precedere lo spagnolo Carlos Sainz. Grande prestazione quella del monegasco ieri, capace di ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazioneBuongiorno e bentrovati alladel GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul circuito delsi prospetta unaricca di incertezza, come è tipico sul tracciato cittadino più famoso del mondo. I piloti non potranno permettersi errori e c’è l’incognita legata al meteo. La Ferrari avrà una grande occasione con unafila tutta “Rossa”: Charlesin pole-position a precedere lo spagnolo Carlos Sainz. Grande prestazione quella del monegasco ieri, capace di ...

