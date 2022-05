Advertising

bubinoblog : CANALE 5 FESTEGGIA IL SUCCESSO DEL DOPPIO VERISSIMO E IL RECORD NEI GIOVANISSIMI - ilgoriziano : #Staranzano festeggia i donatori, 50 anni di aiuto al prossimo. #ilgoriziano @FidasIsontina ?? ISCRIVITI anche al… - ilgoriziano : #èStoria festeggia 18 anni a #Gorizia, «giusto che ora si trasformi». #ilgoriziano ?? ISCRIVITI anche al nostro can… - metallo1765 : @filiefede E te stai guardando gente che festeggia? Per di più della Roma? Cambia canale…facce er cazzo der piacere… - murieIismo : L'inter vince o festeggia qualcosa? Vedo qualsiasi programma sportivo esistente non mi perdo un servizio L'inter… -

Avvenire

La conduttricei suoi 30 anni di carriera e la conclusione della sua tredicesima stagione ...saranno gli ospiti in studio per tenere compagnia ai telespettatori sintonizzati sul primo...Campane a festa sabato 28 maggio per la Chiesa di Padova che celebra el'ordinazione presbiterale di sei diaconi del Seminario Maggiore. La celebrazione si terrà ...streaming sul e sul... Le Messe in diretta tv e social di sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 Guarda il video di Lorenzo Francesconi che spiega a Pomeriggio Cinque perché ha festeggiato seminudo dopo lo scudetto del Milan ...MARINO - I tre atleti di Marino pronti per i Campionati Europei ilmamilio.it Sono tre cose che accomunano e rendono fieri Federica Trovalusci, classe 19 ...