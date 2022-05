Advertising

Lopinionista : Colour Essentials l'ultima versione della collezione New Era -

VeronaEconomia.it

La nuova collezione New Era Cap è composta da tre pack NBA Monochrome, MLB Wild Camo e MLBper ciascuno dei quali è stato prodotto uno shooting specifico scattato a Venezia. Il team di Studio Fantastico ha curato in toto la produzione, dalla direzione creativa, al concept ...La collezione è composta da tre pack NBA Monochrome, MLB Wild Camo e MLBper ciascuno dei quali è stato prodotto uno shooting specifico scattato a Venezia . Il team di Studio ... New Era sceglie Studio Fantastico per la campagna Spring '22 Una nuovissima gamma di colori che fonde il calore torrido con l’ombra rinfrescante; la collezione Colour Essentials di New Era è tornata Pezzi esclusivi ...It wasn’t until she gave birth to her triplets Cole, Amaya, and Noah in 2014, whom she affectionately refers to as her LOVE JOYs, that she found her true purpose. Nia realized that she couldn’t find ...