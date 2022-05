Guerra in Ucraina, la filiale russa di Google verso la bancarotta dopo il sequestro del conto da parte delle autorità (Di giovedì 19 maggio 2022) La filiale russa del colosso statunitense del web Google ha annunciato la sua intenzione di dichiarare bancarotta, assicurando però che continuerà a fornire i suoi servizi gratuiti nel Paese: la decisione segue il sequestro del suo conto bancario da parte delle autorità. Google era sotto crescenti pressioni in Russia da diversi mesi e la situazione è peggiorata dopo l’invasione dell’Ucraina. “Google Russia ha pubblicato un avviso della sua intenzione di dichiarare bancarotta”, ha detto un portavoce della società. “Il sequestro del conto bancario di Google Russia da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladel colosso statunitense del webha annunciato la sua intenzione di dichiarare, assicurando però che continuerà a fornire i suoi servizi gratuiti nel Paese: la decisione segue ildel suobancario daera sotto crescenti pressioni in Russia da diversi mesi e la situazione è peggioratal’invasione dell’. “Russia ha pubblicato un avviso della sua intenzione di dichiarare”, ha detto un portavoce della società. “Ildelbancario diRussia da...

