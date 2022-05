Claudio Baglioni e Vangelis, il post per la morte: 'Speravo di incontrarti ancora' (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche Claudio Baglioni rende omaggio al Evangelos Odyssey Papathanassiou, detto Vangelis , il compositore greco venuto a mancare oggi. Su Instagram il cantante ha pubblicato un post in cui scrive: '... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Ancherende omaggio al Evangelos Odyssey Papathanassiou, detto, il compositore greco venuto a mancare oggi. Su Instagram il cantante ha pubblicato unin cui scrive: '...

Advertising

leggoit : Claudio #Baglioni, il post commovente per la morte di #Vangelis: «Speravo di rincontrarti» - roquentin : Da ragazzo associavo #Vangelis solo a Claudio Baglioni, a quell'album dalle sonorità sperimentali che è 'E tu'. Poi… - KiseljakMarijan : RT @BorBa3333: ?? 'Questo Piccolo Grande Amore' CLAUDIO BAGLIONI - saltasullavita : Claudio Baglioni ricorda Vangelis - sonikmusicnet : Ora in onda: CLAUDIO BAGLIONI - TUTTO IL CALCIO MINUTO PER... -