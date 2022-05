(Di martedì 17 maggio 2022) Moka Moltoe finora incensurata, una pensionata di 86di Firenze è statadalla polizia per furto . Motivo, aver smontato e nascosto, in borsa e fra i vestiti, i pezzi di una ...

L'anziana è stata scoperta dal personale del punto vendita mentre usciva e si è rifiutata di pagare la. Gli addetti hanno chiamato la polizia e l'86enne è stata denunciata per furto. Ruba macchinetta del caffè in un supermercato, anziana di 86 anni denunciata L'anziana aveva smontato e nascosto, in borsa e fra i vestiti, i pezzi di una macchinetta del caffè sottratta dagli scaffali ...