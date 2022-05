“Luis Miguel morto e rimpiazzato da un sosia” | le misteriose ipotesi sul cantante messicano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Le teorie su di lui circolano da anni. C’è chi lo creded’emblée con un sostituto perfettamente identico, o chi, più semplicemente, pensa che in alcune occasioni, per lo più in concerti, abbia usato un, pur essendo ancora in vita. Stiamo parlando di. Le teorie sulla sua presunta morte, proprio in questi giorni, sono tornate a riempire le pagine di alcuni giornali online, come Il Mattino e Leggo. Forse complice il compleanno: ilha infatti compiuto da poco 52 anni. Diverse quindi leche circolano su Internet che gettano un alone di mistero su “il sole del Messico”. Già nel 2019 la veggente colombiana Deseret Tavares aveva parlato della morte dele del suo ...