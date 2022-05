L’attesa al banco del bar è troppo lunga, finto carabiniere tira fuori la pistola e spara (Di giovedì 12 maggio 2022) Follia nel casertano, finto carabiniere esplode colpi di pistola in strada. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio, a Portico di Caserta. Un uomo di 44 anni si era recato in un bar della zona a bordo di una bicicletta. Mentre attendeva di essere servito da uno dei dipendenti del locale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Follia nel casertano,esplode colpi diin strada. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio, a Portico di Caserta. Un uomo di 44 anni si era recato in un bar della zona a bordo di una bicicletta. Mentre attendeva di essere servito da uno dei dipendenti del locale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

