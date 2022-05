Via libera definitivo del Parlamento alla legge Salvamare (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Aula al Senato ha approvato con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti, il ddl che detta disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Aula al Senato ha approvato con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti, il ddl che detta disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'...

Advertising

petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - Agenzia_Ansa : M5s: via libera della Giunta del Regolamento a sciogliere la commissione Esteri del Senato. 22 membri su 20 si sono… - gualtierieurope : Oggi in Giunta abbiamo dato il via libera ad un provvedimento che autorizza la concessione a @UnivRoma3 di alcuni p… - ReteAmbiente : Via libera definitivo dal Senato al Ddl 'SalvaMare' sulla gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati - MasterblogBo : Percorsi personalizzati per 43mila persone in cerca di lavoro: all'Emilia-Romagna 55 milioni di euro Via libera in… -