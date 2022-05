LIVE Nardi-Norrie 4-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il britannico annulla due palle del controbreak facendo suo il primo set (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 primo SET Norrie. Altro servizio vincente dell’inglese, che annulla due palle del controbreak e chiude il primo parziale. AD-40 Set point Norrie. In corridoio il tentativo di accelerazione di dritto di Nardi. 40-40 Stavolta la prima vincente è ad uscire. Il servizio aiuta il britannico nel momento del bisogno. 30-40 Gran servizio vincente al centro per Norrie. Resta una chance break. 15-40 Due palle del controbreak Nardi! Scomposto sul rovescio in uscita dal servizio l’inglese, che spedisce il colpo in corridoio. 15-30 Bravo Luca! Rovescio profondissimo e dritto in avanzamento che provoca ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4SET. Altro servizio vincente dell’inglese, cheduedele chiude ilparziale. AD-40 Set point. In corridoio il tentativo di accelerazione di dritto di. 40-40 Stavolta la prima vincente è ad uscire. Il servizio aiuta ilnel momento del bisogno. 30-40 Gran servizio vincente al centro per. Resta una chance break. 15-40 Duedel! Scomposto sul rovescio in uscita dal servizio l’inglese, che spedisce il colpo in corridoio. 15-30 Bravo Luca! Rovescio profondissimo e dritto in avanzamento che provoca ...

