F1, Esteban Ocon: “Arrivare nella zona punti dopo esser partito dal fondo della griglia è molto bello” (Di lunedì 9 maggio 2022) Esteban Ocon esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese è stato uno dei migliori del gruppo, protagonista assoluto di una rimonta dall’ultima all’ottava posizione finale. Il compagno di box di Fernando Alonso ha dato battaglia sin dallo spegnimento dei semafori dopo aver saltato le qualifiche in seguito ad un violento incidente avuto durante la terza sessione di prove libere. Il secondo settore della pista ha tradito il transalpino che ha rotto il telaio della propria auto. Il nativo di Évreux ha commentato ai media attraverso la propria formazione. “Che gara! Devo fare un ringraziamento speciale a tutto il team per il duro lavoro svolto durante la notte per rimettere insieme la mia auto, distrutta dopo le prove ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese è stato uno dei migliori del gruppo, protagonista assoluto di una rimonta dall’ultima all’ottava posizione finale. Il compagno di box di Fernando Alonso ha dato battaglia sin dallo spegnimento dei semaforiaver saltato le qualifiche in seguito ad un violento incidente avuto durante la terza sessione di prove libere. Il secondo settorepista ha tradito il transalpino che ha rotto il telaiopropria auto. Il nativo di Évreux ha commentato ai media attraverso la propria formazione. “Che gara! Devo fare un ringraziamento speciale a tutto il team per il duro lavoro svolto durante la notte per rimettere insieme la mia auto, distruttale prove ...

Advertising

mengonismadking : io vorrei tanto abbracciare esteban ocon perché è davvero un cuoricino #MIAMIGP - devrijw1s : esteban ocon partito 20esimo è arrivato ancora davanti a nando purtroppo non tutti lo sanno fare - Formula1WM : Giro 44/57 - Addirittura con gomma rossa Esteban Ocon. Sarà una ripartenza molto movimentata. #MiamiGP #F1 - bimbadisebemick : RT @mult1formula: BREAKING ?? Esteban Ocon non prederà parte alle qualifiche. Il suo telaio si è rotto nell'impatto con la barriera e non p… - francy305011 : RT @charlvsando: “il muro è duro” Esteban Ocon, #MiamiGP 2022 Grazie al cazzo awards, subito -