Calcio femminile: Derby salvezza tra Napoli e Pomigliano (Di lunedì 9 maggio 2022) : solo una delle due squadre può salvarsi dalla retrocessione. Nella penultima giornata del campionato di Calcio di serie A femminile, il Napoli ha vinto ad Empoli in rimonta per 1-3. Il Pomigliano invece ha perso contro la Fiorentina in casa, Nel prossimo turno Derby campano davvero decisivo per la salvezza. Al Pomigliano, che ha un punto in più del Napoli in classifica, può bastare il pareggio per rimanere in massima serie. Al Napoli invece serve assolutamente la vittoria. Uno scontro salvezza in cui solo una delle squadre Campane potrà giocare l'anno prossimo in serie A. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) : solo una delle due squadre può salvarsi dalla retrocessione. Nella penultima giornata del campionato didi serie A, ilha vinto ad Empoli in rimonta per 1-3. Ilinvece ha perso contro la Fiorentina in casa, Nel prossimo turnocampano davvero decisivo per la. Al, che ha un punto in più delin classifica, può bastare il pareggio per rimanere in massima serie. Alinvece serve assolutamente la vittoria. Uno scontroin cui solo una delle squadre Campane potrà giocare l'anno prossimo in serie A.

