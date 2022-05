European Cup Junior di judo, Parodi è argento: “Gara voluta a tutti i costi..” (Di domenica 8 maggio 2022) Lorenzo Parodi ha conquistato la medaglia d’argento degli 81 kg a Sarajevo, nella seconda giornata dell’European Cup Senior cui hanno partecipato 237 atleti di 27 nazioni. Un percorso quasi perfetto quello del ventiduenne genovese che ha fatto ben valere il suo ruolo di testa di serie superando per ippon di de ashi barai l’egiziano Abdelrahman Abdelghany, quindi l’ungherese Szombor Kurtan ed il macedone Nikola Gardasevic, approdando così in finale per l’oro nella quale ha avuto la meglio l’ungherese Benedek Toth. Lorenzo Parodi foto Fijlkam “Dopo la Gara di Dubrovnik, ammetto che la stanchezza fisica e mentale mi aveva portato a pensare di non riuscire a preparare al massimo questa competizione e quindi ero tentato di rinunciare –ha confessato Lorenzo Parodi– sono però estremamente ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Lorenzoha conquistato la medaglia d’degli 81 kg a Sarajevo, nella seconda giornata dell’Cup Senior cui hanno partecipato 237 atleti di 27 nazioni. Un percorso quasi perfetto quello del ventiduenne genovese che ha fatto ben valere il suo ruolo di testa di serie superando per ippon di de ashi barai l’egiziano Abdelrahman Abdelghany, quindi l’ungherese Szombor Kurtan ed il macedone Nikola Gardasevic, approdando così in finale per l’oro nella quale ha avuto la meglio l’ungherese Benedek Toth. Lorenzofoto Fijlkam “Dopo ladi Dubrovnik, ammetto che la stanchezza fisica e mentale mi aveva portato a pensare di non riuscire a preparare al massimo questa competizione e quindi ero tentato di rinunciare –ha confessato Lorenzo– sono però estremamente ...

