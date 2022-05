Scandalo «mazzette», 6 vigili indagati. Regali per chiudere un occhio su irregolarità in bar e negozi (Di giovedì 5 maggio 2022) Dai favori per le insegne dei locali, ai prosciutti regalati, fino a pratiche edilizie relative a immobili dei Casamonica. Sono solo alcune delle ipotesi investigative che ha convinto la magistratura ha chiudere le indagini nei confronti di agenti della Polizia di Roma Capitale, imprenditori, e funzionari dell'ufficio edilizia e ispettorato edilizio del Municipio VII. Il tutto, secondo quanto accertato dagli inquirenti di piazzale Clodio, «condito» da una serie di «mazzette». Il pubblico ministero Carlo Villani, titolare dell'inchiesta, ha infatti chiuso le indagini, atto che può preludere a una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati. Nel mirino della magistratura sono finiti, a seconda delle posizioni processuali, sei vigili urbani e un funzionario dell'Ufficio Edilizia e Ispettorato Edilizio del VII Municipio. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Dai favori per le insegne dei locali, ai prosciutti regalati, fino a pratiche edilizie relative a immobili dei Casamonica. Sono solo alcune delle ipotesi investigative che ha convinto la magistratura hale indagini nei confronti di agenti della Polizia di Roma Capitale, imprenditori, e funzionari dell'ufficio edilizia e ispettorato edilizio del Municipio VII. Il tutto, secondo quanto accertato dagli inquirenti di piazzale Clodio, «condito» da una serie di «». Il pubblico ministero Carlo Villani, titolare dell'inchiesta, ha infatti chiuso le indagini, atto che può preludere a una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati. Nel mirino della magistratura sono finiti, a seconda delle posizioni processuali, seiurbani e un funzionario dell'Ufficio Edilizia e Ispettorato Edilizio del VII Municipio. ...

