Entrambi i belligeranti vogliono continuare la guerra. E siamo a 3.153 morti accertati fra i civili (M. A. Goni) (Di lunedì 2 maggio 2022) Un'altra notizia inquietante giunge dalla Ong Gulagu.net, secondo cui il Cremlino potrebbe far ... ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al quotidiano greco Ept News, citato da ... Leggi su farodiroma (Di lunedì 2 maggio 2022) Un'altra notizia inquietante giunge dalla Ong Gulagu.net, secondo cui il Cremlino potrebbe far ... ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al quotidiano greco Ept News, citato da ...

FarodiRoma : Entrambi i belligeranti vogliono continuare la guerra. E siamo a 3.153 morti accertati fra i civili (M. A. Goni) - italiasgottired : @65_virna Perché mai? Vuoi per caso dire che sarebbe meglio vivere in un posto dove c'è chi decide cosa può andare… - mezzvinc2 : @HoaraBorselli Inviando armi significa schierarsi con uno dei due Paesi belligeranti e non si farebbe altro che ina… - Freakzulu1 : RT @Fort71488686: I Generali dimostrano molto più buon senso e senso pratico di Draghi e lo avvertono: questa guerra NON ci appartiene,sono… - gcollinassi : @vitalbaa certo, ma sono le sanzioni che sono assurde, non il fatto che i giornalisti si rivolgano a fonti di entra… -