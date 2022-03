Ruba 400 euro dalla cassa di un negozio | denunciato giovane di Caposele

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ruba 400

Approfittando della chiusura pomeridiana, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si introduceva in un esercizio commerciale ed asportava dal registratore di cassa circaeuro in contanti. A Caposele, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un trentenne del posto per furto aggravato. Lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di ...... approfittando della chiusura pomeridiana, dopo aver forzato la porta d'ingresso si introduceva in un esercizio commerciale ed asportava dal registratore di cassa circaeuro in contanti. Lo ...A Pozzuoli, località Monteruscello, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 41enne di Quarto già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e per ricettazione un 55 ...Ruba soldi dalla cassa di un esercizio commerciale ... ingresso si introduceva in un esercizio commerciale ed asportava dal registratore di cassa circa 400 euro in contanti. Lo sviluppo delle immagini ...