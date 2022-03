Guerra in Ucraina, Biden su Putin: “Quando i dittatori non pagano per la loro aggressività, causano più caos. Ce lo ha insegnato la storia” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: Quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività, causano più caos”. Nel discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente statunitense Joe Biden spiega in maniera ferma la decisione dell’Occidente di rispondere con sanzioni durissime contro la Russia di Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. Dopo aver spiegato nel week end che la via della rottura dei rapporti commerciali è stata la scelta per evitare un’escalation militare globale, l’inquilino della Casa Bianca afferma che senza una risposta, Putin, definito quindi un dittatore, avrebbe continuato “a muoversi” e “i costi e le minacce per l’America e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Nel corso della nostraabbiamo imparato questa lezione:nonun prezzo per lapiù”. Nel discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente statunitense Joespiega in maniera ferma la decisione dell’Occidente di rispondere con sanzioni durissime contro la Russia di Vladimirdopo l’invasione dell’. Dopo aver spiegato nel week end che la via della rottura dei rapporti commerciali è stata la scelta per evitare un’escalation militare globale, l’inquilino della Casa Bianca afferma che senza una risposta,, definito quindi un dittatore, avrebbe continuato “a muoversi” e “i costi e le minacce per l’America e ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - miuragroup : RT @miuragroup: NEWS ?? - Anche #GoogleMaps si schiera contro la #guerra in Ucraina: disabilitati i #dati sull'afflusso di persone in strade… - chamberspitt1 : RT @giusan54: Guerra in Ucraina, il generale Tricarico contro Nato e Usa: 'sono stati moltiplicatori di tensioni' -