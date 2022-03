Doppio incidente tra più mezzi sulla Val di Chienti | riaperta la carreggiata della superstrada | disagi al traffico

Advertising

logudorolive : Macomer, doppio incidente sulla 131: contuse due persone - neghittoso : @felixarpino @dianaevitamia @firewall76 @mmmmhaaaaa Dalla tua bio sei ing aerospaziale. Quindi saprai che gli aerei… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio incidente

InformazioneOnline.it

TOLENTINO -, è stata riaperta la carreggiata che era stata chiusa sulla strada statale 77 Val di Chienti in corrispondenza del km 70,000, nei pressi di Tolentino in provincia di Macerata. Il ...... se avessimo ildello spazio a disposizione, indugeremmo volentieri sulla storia di Bob Thomson, l'attaccante ciclope del Chelsea (aveva perso la vista dall'occhio sinistro per un...TOLENTINO- Doppio incidente, carreggaita chiusa e traffico in tilt sulla strada statale 77 Val di Chienti in corrispondenza del km 70,000, nei pressi di Tolentino in provincia di Macerata: ...TOLENTINO- Doppio incidente, è stata riaperta la carreggiata che era stata chiusa sulla strada statale 77 Val di Chienti in corrispondenza ...