Puglia, maltempo: “allarme neve e gelo per frutta e verdura, a rischio le mimose per l’8 marzo” Coldiretti (Di domenica 27 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il forte e repentino abbassamento della colonnina di mercurio accompagnato da temporali violenti, nevicate a Bari e Foggia e gelate mattutine, dopo il caldo anomalo di un ‘inverno primaverile’, mette a rischio verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma anche i prossimi raccolti di frutta. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia, in occasione dell’allerta della protezione civile per l’irruzione di aria gelida con temperature sotto lo zero e la caduta di neve, in un inverno pazzo che aveva fatto segnare fino ad ora una temperatura superiore di 0.55 gradi, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di gennaio che è stato uno dei più asciutti ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Il forte e repentino abbassamento della colonnina di mercurio accompagnato da temporali violenti, nevicate a Bari e Foggia e gelate mattutine, dopo il caldo anomalo di un ‘inverno primaverile’, mette averdure e ortaggi coltivati all’aperto ma anche i prossimi raccolti di. E’ l’lanciato dalla, in occasione dell’allerta della protezione civile per l’irruzione di aria gelida con temperature sotto lo zero e la caduta di, in un inverno pazzo che aveva fatto segnare fino ad ora una temperatura superiore di 0.55 gradi, secondo l’analisi dellasulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di gennaio che è stato uno dei più asciutti ...

