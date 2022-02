Baglioni, 10 nuove date per il tour “Dodici note solo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dodici note solo”, il tour di Claudio Baglioni, si arricchisce di 10 nuovi appuntamenti live.Il tour, che ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma, vede Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un racconto in musica, suoni e parole, sui palchi dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 18 di lunedì 28 febbraio.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “”, ildi Claudio, si arricchisce di 10 nuovi appuntamenti live.Il, che ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma, vede, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un racconto in musica, suoni e parole, sui palchi dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.I biglietti per lesaranno disponibili dalle ore 18 di lunedì 28 febbraio.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

