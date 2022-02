Mamma mia che brutti i conti di Dazn!

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dazn ancora in fase di start up ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Dazn group ha ufficializzato idel 2020 pubblicandoli sul registro delle imprese inglesi. L’over the top dello sport in streaming a pagamento ha chiuso l’esercizio con ricavi mondiali per 871,8 milioni di dollari (769 milioni di euro), +6,4% sul 2019, e una perdita di 1,3 miliardi di dollari (1,15 miliardi di euro), in lieve calo rispetto agli 1,4 miliardi di dollari (1,24 mld di euro) di rosso del 2019. Insomma, la piattaforma controllata dal gruppo Access Industries di Len Blavatnik, nel corso degli esercizi 2019 e 2020, ha accumulato un deficit complessivo pari a 2,39 miliardi di euro che, sommati ai risultati 2021 non ancora ufficializzati, ha reso necessario il recente intervento da parte dell’azionista di controllo, che nelle scorse settimane ha ricapitalizzato la società con una ...