Guerra Ucraina, la Federazione svedese: «Sconvolti da quello che accade» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Federazione svedese, tramite i propri canali social ufficiali, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla popolazione dell'Ucraina La Federazione svedese ha espresso tutta la propria vicinanza alla popolazione Ucraina, sconvolta dalla Guerra. Il messaggio condiviso tramite i propri canali social. MESSAGGIO – «Il calcio svedese è sconvolto da ciò che ora vediamo accadere in Ucraina. La situazione è estremamente grave e l'unica cosa che possiamo sperare è che questa ingiusta invasione finisca il prima possibile. I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite in Ucraina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

