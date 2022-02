Conferenza stampa Sarri: «Col Porto difficile, ma non impossibile. Immobile? Vediamo…» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato alla vigilia della partita contro il Porto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto. Porto – «Affrontiamo una squadra forte e che in campionato sta ottenendo grandi risultati. L’andata ci ha detto che sarà difficile, ma non impossibile. Ho avuto anche dei segnali importanti, perché stiamo diventando squadra gruppo, come dimostrato anche a Udine. Io sono uscito molto fiducioso». CALCOLI – «Non penso al Napoli, perché non mi piace fare calcoli in questo senso. Anche perché può succedere qualsiasi cosa che poi fa saltare tutto. Si tratta comunque di due partite importanti e che hanno un grande peso. La valutazione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore della Lazioha parlato alla vigilia della partita contro ilMaurizio, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della partita contro il– «Affrontiamo una squadra forte e che in campionato sta ottenendo grandi risultati. L’andata ci ha detto che sarà, ma non. Ho avuto anche dei segnali importanti, perché stiamo diventando squadra gruppo, come dimostrato anche a Udine. Io sono uscito molto fiducioso». CALCOLI – «Non penso al Napoli, perché non mi piace fare calcoli in questo senso. Anche perché può succedere qualsiasi cosa che poi fa saltare tutto. Si tratta comunque di due partite importanti e che hanno un grande peso. La valutazione ...

