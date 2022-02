Inter, Frattesi il vice Barella: la mossa nerazzurra (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Inter già in azione per il mercato della prossima estate: c’è un nome in pole per rinforzare il centrocampo La dirigenza dell’Inter ha individuato da tempo il profilo di Frattesi come possibile innesto come vice Barella. Un giocatore cresciuto tanto in questi anni e che a Sassuolo sta facendo davvero un campionato importante. I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza, soprattutto quella della Juventus, e portarlo a Milano. Valutazione 20-25 milioni e la partita di oggi potrebbe anche essere un’occasione per parlare tra le due società. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’già in azione per il mercato della prossima estate: c’è un nome in pole per rinforzare il centrocampo La dirigenza dell’ha individuato da tempo il profilo dicome possibile innesto come. Un giocatore cresciuto tanto in questi anni e che a Sassuolo sta facendo davvero un campionato importante. I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza, soprattutto quella della Juventus, e portarlo a Milano. Valutazione 20-25 milioni e la partita di oggi potrebbe anche essere un’occasione per parlare tra le due società. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La mossa nerazzurra per il vice #Barella ?? - KunGrax : Inter-Sassuolo 1-2 Dzeko, Frattesi, Scamacca - vettoandrea : @SignorinaElle15 Spero che vinca l'inter. e spero che scamacca e frattesi non ci fanno male - MomentiCalcio : #Muzzi: '#Scamacca è pronto per l'#Inter. E su #Frattesi..' - Snij10R : Se conosco bene i mie figli di putta** oggi ci segna scamacca con prestazione meravigliosa di frattesi @Inter -