Infortunio Anguissa: il Napoli perde ancora pezzi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo stop di Frank Anguissa mette in apprensione il Napoli che in questa stagione ha continuamente giocatori in infermeria. Attualmente ci sono fuori Lozano per un problema alla spalla, in seguito all'Infortunio col Messico. Ma anche Lobotka e Politano che si sono fermati per problemi muscolari. Anche Anguissa si iscrive al club dei giocatori con problemi muscolari, il centrocampista ha riportato un "risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra". I tempi di recupero saranno valutati nella giornata di oggi, ma si pensa ad almeno 15 giorni per rientrare in campo. Un bel problema per Spalletti che lunedì deve giocare con il Cagliari fuori casa. A questo punto è molto probabile che in campo ci vada Demme al fianco di Fabian Ruiz, uscito sanguinante dalla sfida con il Barcellona. Il recupero dello spagnolo non ...

