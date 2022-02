Nicola Savino: “Mio padre è il mio problema” la sua assenza e poi la malattia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fino ai 14 anni il padre di Nicola Savino non c’era mai, sempre lontano per lavoro, poi è arrivata la malattia e oggi il conduttore si mette a nudo e confida che questo è il suo problema. E’ al Corriere della Sera che Nicola Savino racconta il suo lato più intimo, parla dell’infanzia, l’adolescenza, l’assenza di sua padre, poi la depressione di un genitore che non vorremmo mai vedere crollare. Savino ha una figlia di 15 anni, Matilda, sposato con Manuela Suma ma è consapevole di essere una persona con cui non è semplice convivere. Sa di essere ansioso e permaloso, di dormire poco e male. Divide la sua notte in due tempi, si addormenta e dopo poche ore è sveglio, magari legge il giornale e poi torna a dormire, sa che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fino ai 14 anni ildinon c’era mai, sempre lontano per lavoro, poi è arrivata lae oggi il conduttore si mette a nudo e confida che questo è il suo. E’ al Corriere della Sera cheracconta il suo lato più intimo, parla dell’infanzia, l’adolescenza, l’di sua, poi la depressione di un genitore che non vorremmo mai vedere crollare.ha una figlia di 15 anni, Matilda, sposato con Manuela Suma ma è consapevole di essere una persona con cui non è semplice convivere. Sa di essere ansioso e permaloso, di dormire poco e male. Divide la sua notte in due tempi, si addormenta e dopo poche ore è sveglio, magari legge il giornale e poi torna a dormire, sa che è ...

