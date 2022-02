Adesso scende anche la curva dei ricoveri, le terapie intensive tornano da Zona gialla e Acquaroli insiste: 'Sistema dei colori da rivedere' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ANCONA - Siamo nella discesa dell'ottovolante, con la curva dei contagi che rotola su una china ripida quasi quanto s'era impennata in alto da metà gennaio, spinta da quel formidabile propellente che ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ANCONA - Siamo nella discesa dell'ottovolante, con ladei contagi che rotola su una china ripida quasi quanto s'era impennata in alto da metà gennaio, spinta da quel formidabile propellente che ...

Advertising

JustGianpy : Ma forse ero felice Adesso tiro lo schienale indietro, fumo E mi ricordo Di chi vorrei ancora con me Un brindisi pe… - lorenzoradio : @sarabanda_ Ve lo hanno spiegato cento volte. Ma se non volete capire è un problema vostro. La curva dei decessi è… - Laura59982481 : @jeruebbasta @spillthethe Non si scende mai dalla nave, ricordatelo... Era stato già preannunciato che Jess adesso… - SarettaMenghi90 : Non voglio fare quella che sale e scende dalla nave, ma l'affermazione mi nasce spontanea.. ALLORA HAI GIOCATO CON… - albebu1955 : RT @Tonyo2305: La campagna denigratoria su @GiuseppeConteIT sta arrivando al culmine! Politici, @Confindustria, #giornalai #poteriforti, no… -