(Di martedì 8 febbraio 2022) Unada seidi euro ai danni dello Stato: è quanto ha scoperto la polizia municipale dinell’ambito di un’inchiesta suldi960, tra cui 330 cittadini romeni. Secondo gli inquirenti hanno dichiarato dati falsi e residenze inesistenti per ottenere in modo illegittimo il sussidio economico. Le indagini sono partite quando gli agenti della Polizia municipale hanno sorpreso un romeno a prelevare ad uno sportello bancomat con diverse carte di pagamento elettroniche. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo era in possesso di numerose carte Postepay rilasciate per ildie intestate ad altre, che avevano autocertificato un Isee pari a ...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni a Torino: 960 persone indagate - MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni: 960 indagati a Torino #torino #poliziamunicipaleditorino… - SkyTG24 : Truffa reddito di cittadinanza, 960 indagati a #Torino - aranciaverde : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni a Torino: 960 persone indagate - MissDarcy60 : RT @autocostruttore: Reddito di cittadinanza, maxi truffa da 6 milioni a Torino: 960 indagati, 330 sono romeni Degli altri, due terzi saran… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Proprio il prelievo con le diverse carte di credito ha insospettito gli agenti che hanno fermato l'uomo per approfondimenti: aveva numerose carte postepay rilasciate per ildi...Castel di Sangro. Proseguono gli accertamenti della compagnia carabinieri sulle verifiche dei requisiti necessari all'ottenimento deldi. I militari della stazione di Pescasseroli e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di L'Aquila hanno individuato e segnalato alle competenti autorità 5 persone non aventi ...Negli ultimi tre anni sono state 800 le famiglie a Modena che hanno fatto richiesta per il reddito di cittadinanza: 500 l'hanno ottenuto e, tra loro, diverse persone, un ...E’ iniziato un nuovo mese e questo significa che presto chi percepisce il reddito di cittadinanza, bonus ormai noto per aiutare le persone in difficoltà, otterrà il consueto pagamento, come avviene ...