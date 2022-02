Covid, Iss: per i non vaccinati la mortalità è 27 volte più alta di chi ha fatto la dose booster (Di sabato 5 febbraio 2022) Emerge dalla versione integrale del report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, appena pubblicato. Nei non immunizzati tasso dei ricoveri è 10 volte più elevato Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Emerge dalla versione integrale del report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, appena pubblicato. Nei non immunizzati tasso dei ricoveri è 10più elevato

