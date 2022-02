Quirinale | Vaccari | ' partiti siano coerenti | Pd è pronto al dialogo'

Advertising

itrichi : ma perchè #Renzi non si trasferisce in America? tanto è evidente che lo sogna, ora si accontenta dei petroldollari… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Vaccari

LA NAZIONE

Più cauto Stefano, responsabile organizzazione del Pd. ' La legge elettorale attuale va ... La battaglia per ilha visto i partiti 'deboli e divisi', spiega al Corsera il ministro ...... per esempio da un'ala della sinistra, quella degli ex zingarettiani Stefanoe Nicola ... Italia, Meloni mette all'angolo Salvini in vista del quarto voto Giulia Merlo Preghiera a ...Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Dopo l’applausometro per Mattarella i partiti misurino la propria coerenza su un’agenda di riforme e azioni necessarie al Paese. Il Pd è pronto al dialogo". Così Stefano ...AGI - Cresce il fronte dei sostenitori del proporzionale. Ma il tema della riforma della legge elettorale divide la maggioranza, la cui tenuta è già messa a dura prova dalle fratture esplose sia nelle ...