Rinnovo Belotti, Vagnati: «Sappiamo la sua importanza. Le speranze devono esserci» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha analizzato la situazione legata al Rinnovo del capitano Andrea Belotti In conferenza stampa, Davide Vagnati, dt del Torino, ha parlato del Rinnovo di Andrea Belotti. SITUAZIONE – «La cosa più importante è che rientri il prima possibile, mi auguro che sia la settimana prossima parzialmente in gruppo. Ha avuto un problema muscolare importante, ogni giorno le dinamiche possono cambiare. L'ho visto sereno e sorridente. Sappiamo la sua importanza, speriamo che stia bene. E poi vedremo cosa ci aspetterà in futuro». PERMANENZA – «Le speranze devono sempre esserci. Ha fatto la storia, anche lui prima di fare scelte diverse ci penserà più di una ...

