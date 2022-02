Partygate, il rapporto Gray accusa Johnson ma lui non molla (Di martedì 1 febbraio 2022) Bastano dodici pagine scarse per far tremare Boris Johnson. Sono quelle della versione ridotta o "aggiornamento" del rapporto sullo scandalo Partygate redatto dall'alta funzionaria Sue Gray, le cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Bastano dodici pagine scarse per far tremare Boris. Sono quelle della versione ridotta o "aggiornamento" delsullo scandaloredatto dall'alta funzionaria Sue, le cui ...

Advertising

eia58 : RT @dariodangelo91: #BorisJohnson sotto assedio ai Comuni dopo la pubblicazione del rapporto di #SueGray, soprannominata 'voce di Dio', sul… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #BorisJohnson sotto assedio ai Comuni dopo la pubblicazione del rapporto di #SueGray, soprannominata 'voce di Dio', sul… - CatelliRossella : Partygate: Johnson chiede scusa ma nessun passo indietro - Europa - ANSA - DanieleMeloni80 : La pubblicazione del report (non intero) di Sue #Gray mette in difficoltà #Johnson, che promette cambiamenti a Down… - VVazzari : Partygate, il rapporto accusa il premier britannico. Johnson chiede scusa ma non si dimette -