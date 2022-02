Giacomo Urtis svela a Verissimo: «Ero innamorato di Fabrizio Corona». E lui risponde così sui social (Di martedì 1 febbraio 2022) Giacomo Urtis, ospite con Valeria Marini a Verissimo, fa una dichiarazione choc: «Conosco Fabrizio Corona da tanto, mi ero innamorato di lui» dice, lasciando la Toffanin a bocca aperta. La conversazione è iniziata dalla conduttrice che ha chiesto a Giacomo quanto fosse vero il triangolo amoroso emerso durante la sua partecipazione al GF Vip per una stories Instagram postata da Corona, che confermava un grande affetto. «All’epoca lui era con la Moric. La nostra era un’amicizia bella, profonda..» dice Giacomo sorridendo e scatenando l’ironia della Marini: «Un’amiciza alchemica, alla Belli». Celere, la risposta di Corona:in una stories Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio in cui è su un’aereo con la scritta “Volo”, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 febbraio 2022), ospite con Valeria Marini a, fa una dichiarazione choc: «Conoscoda tanto, mi erodi lui» dice, lasciando la Toffanin a bocca aperta. La conversazione è iniziata dalla conduttrice che ha chiesto aquanto fosse vero il triangolo amoroso emerso durante la sua partecipazione al GF Vip per una stories Instagram postata da, che confermava un grande affetto. «All’epoca lui era con la Moric. La nostra era un’amicizia bella, profonda..» dicesorridendo e scatenando l’ironia della Marini: «Un’amiciza alchemica, alla Belli». Celere, la risposta di:in una stories Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio in cui è su un’aereo con la scritta “Volo”, ...

