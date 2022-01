LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 0-1 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | il russo comincia a fatica il parziale decisivo

(Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Scappa via il diritto di. 30-15 Buona prima dello spagnolo. 15-15 Errore di diritto diin uscita dal servizio. 15-0 Prima centrale dello spagnolo. 0-1 Servizio e rovescio diagonale del. AD-40 Altro ace del classe 1996. 40-40 COME STA GIOCANDOIN RISPOSTA!!!! Aggressività pazzesca dello spagnolo e 12° game ai vantaggi. AD-40 Ace del. 40-40 Servizio e diritto di. 30-40 PASSANTE DI DIRITTO ANCORA IN CORSA DIED ALTRA PALLA BREAK!!!! 30-30 Ace del. 15-30 PASSANTE DI DIRITTO DIDOPO LA VOLÈE NON CHIUSA DA! 15-15 Servizio e diritto di. 0-15 Doppio ...

Advertising

Eurosport_IT : Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: La finale si decide al 5° set! ?????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed - danielmad007 : RT @Eurosport_IT: La finale si decide al 5° set! ?????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Ancora #Nadal! Incredibile rimonta del maiorchino che con un altro 6-4 si porta sul… - GuilleTano5 : RT @SkySport: #AustralianOpen, la finale #NadalMedvedev si decide al quinto set: seguilo LIVE sul canale 210 di #Sky #SkySport #SkyTennis… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal

...ATP30 GENNAIO 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 (0) 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 (+1190) 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 ( - 190) 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 (+630) 5 Rafael(...09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Rafaele Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di ...Australian Open Live Score, Rafael Nadal vs Medvedev, Men's Final 2022: Get latest and updated news on Australian Open 2022 Men's Final including latest news on Rafael Nadal vs Medvedev, tennis live s ...Follow live radio and text updates as Rafael Nadal faces Daniil Medvedev in the Australian Open men's final in Melbourne.