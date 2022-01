GF Vip, Delia Duran sorpresa a leggere di nascosto: esplode il copione-gate (Di domenica 30 gennaio 2022) Un nuovo caso prende vita tra le mura della Casa del GF vip, con Delia Duran che è accusata di seguire un copione nel suo gioco. L’accusa viene mossa ai danni della venezuelana da parte della coinquilina, Jessica Sélassié. In una confidenza intimista fatta ad un’amica nel gioco dei vip, infatti, la princess rivela di aver beccato Delia in atteggiamenti sospetti, mentre si dedicava alla lettura di un foglio. Da qui il sospetto generale che la venezuelana stia studiando le mosse da mettere in atto nei reality show, come un copione. Sarà davvero così? GF Vip, Delia Duran si toglie l’anello e lascia Alex Belli: “Mi fa schifo” La modella venezuelana ci è andata giù pesante contro quello ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 30 gennaio 2022) Un nuovo caso prende vita tra le mura della Casa del GF vip, conche è accusata di seguire unnel suo gioco. L’accusa viene mossa ai danni della venezuelana da parte della coinquilina, Jessica Sélassié. In una confidenza intimista fatta ad un’amica nel gioco dei vip, infatti, la princess rivela di aver beccatoin atteggiamenti sospetti, mentre si dedicava alla lettura di un foglio. Da qui il sospetto generale che la venezuelana stia studiando le mosse da mettere in atto nei reality show, come un. Sarà davvero così? GF Vip,si toglie l’anello e lascia Alex Belli: “Mi fa schifo” La modella venezuelana ci è andata giù pesante contro quello ...

