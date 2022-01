Eriksen, a breve l’annuncio della firma con la nuova squadra! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Christian Eriksen è pronto a tornare sul campo da gioco in una gara ufficiale. In Premier League. Con la maglia del Brentford. Il danese ha superato le visite mediche e si prepara a firmare un contratto fino a fine stagione con la squadra inglese. Eriksen Ritorno BrentfordUna nuova vita per il fuoriclasse danese che, dopo le immagini dell’Europeo che hanno stravolto il mondo, torna a illuminare i campi da gioco, con un obiettivo: il Mondiale in Qatar. Otto mesi per ritrovare la sua Nazionale, per provare a “chiudere quel cerchio” che lo ha caratterizzato da sei mesi a questa parte. Dal grande spavento al ritorno al sorriso. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Christianè pronto a tornare sul campo da gioco in una gara ufficiale. In Premier League. Con la maglia del Brentford. Il danese ha superato le visite mediche e si prepara are un contratto fino a fine stagione con la squadra inglese.Ritorno BrentfordUnavita per il fuoriclasse danese che, dopo le immagini dell’Europeo che hanno stravolto il mondo, torna a illuminare i campi da gioco, con un obiettivo: il Mondiale in Qatar. Otto mesi per ritrovare la sua Nazionale, per provare a “chiudere quel cerchio” che lo ha caratterizzato da sei mesi a questa parte. Dal grande spavento al ritorno al sorriso. Francesco Scanu

