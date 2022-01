Sabatini sta portando Diego Costa a Salerno: stasera la risposta del brasiliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Walter Sabatini Diego Costa è un pallino sin dai tempi del Bologna: voleva portarlo quest’estate in Emilia, poi i dubbi di Mihajlovic sull’affidabilità del brasiliano (soprattutto dal punto di vista fisico) convinsero i felsinei a puntare su Arnautovic. Adesso però l’ex ds del Bologna è alla Salernitana con la mission impossible di costruire una squadra che possa avere, di qui alla fine, almeno l’ambizione di provare a salvarsi. La notizia è che Diego Costa, per i granata, è molto più che una suggestione. Sono stati registrati oggi nuovi contatti tra Sabatini e l’entourage del ragazzo e pochi minuti fa – addirittura – sarebbe stata inviata al brasiliano una proposta di contratto. Lo riferisce su Twitter l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Walterè un pallino sin dai tempi del Bologna: voleva portarlo quest’estate in Emilia, poi i dubbi di Mihajlovic sull’affidabilità del(soprattutto dal punto di vista fisico) convinsero i felsinei a puntare su Arnautovic. Adesso però l’ex ds del Bologna è alla Salernitana con la mission impossible di costruire una squadra che possa avere, di qui alla fine, almeno l’ambizione di provare a salvarsi. La notizia è che, per i granata, è molto più che una suggestione. Sono stati registrati oggi nuovi contatti trae l’entourage del ragazzo e pochi minuti fa – addirittura – sarebbe stata inviata aluna proposta di contratto. Lo riferisce su Twitter l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo ...

Advertising

napolista : #Sabatini sta portando #DiegoCosta a Salerno: stasera la risposta del brasiliano Lo riferisce l’esperto di mercato… - MattioniBaller : La Salernitana che sta per chiudere per Diego Costa e prova a prendere Pastore Sabatini scatenato ?? - Lazurismo : sabatini sta a fa una squadra da 1-2-7 - IpaNessuno : @Wazza_CN Sabatini sta'facendo i colpacci veri sottotraccia - EdoIdwiPretari : trattativa in corso tra #Salernitana e #DiegoCosta. Niente di confermato ma le due parti sono in contatto.… -