Napoli-Salernitana, Spalletti lancia Osimhen titolare (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli-Salernitana, Osimhen torna tra i titolari Il Napoli si appresta ad affrontare la Salernitana, nella gara in programma alle ore 15:00 allo Stadio Maradona. Spalletti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 23 gennaio 2022)torna tra i titolari Ilsi appresta ad affrontare la, nella gara in programma alle ore 15:00 allo Stadio Maradona.… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, buone notizie: due giocatori guariti dal #COVID19, restano sei i positivi. Si può giocare col #Napoli+++#NapoliSalernitana - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - sscnapoli : ?? #NapoliSalernitana, biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00. ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : #NapoliSalernitana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming #SerieA - antonio_gaito : Ds #Salernitana Walter Sabatini a Il Mattino: 'Per Colantuono non ci sono chance a #Napoli? Lo fa per abbassare il… -