Arbitri | Milan-Juve ad Orsato Serra Var in serie B

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Designati gliper la quarta giornata di ritorno diA, che si giocherà tra venerdì 21 gennaio e domenica 23 gennaio. Il big match trantus è stato affidato a. Intanto, dopo l'errore di-Spezia, va a fare il Var inB. Inter-Venezia (sabato ore 18 ma a rischio per un focolaio Covid nella squadra lagunare) è stata affidata a Marchetti, con Mazzoleni al Var.Lazio-Atalanta (sabato ore 20.45) verrà diretta da Sozza, Napoli-Salernitana (domenica ore 15 ma anche in questo caso match in bilico per i casi di positività tra i granata) da Pairetto. A chiudere il quadro della giornata Verona-Bologna (domani oe 20.45) a Gariglio, Genoa-Udinese (sabato alle 15) a Doveri, Cagliari-Fiorentino (domenica ore 12.30) ad ...