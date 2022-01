Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)DEL 20 GENNAIOORE 19:05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI RALLENTA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E APRILIA PER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LATINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA NETTUNENSE FLAMINIA TAR LA PONTINA E VIA DEL GENOIO CIVILE VERSO ANZIO ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA SEMPRE CODE A CAUSA DI INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO VERSO RIANO PASSIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SIAMO ALTEZZA GALLERIA APPIA MENTRE A CAUSA DI CANTIERI SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ SANTA LUCIA LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE TERMINERA’ALLE 20:30 IL FERMO AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE QUINDI ...