Rally, Mondiale 2022: i favoriti. Grande incertezza senza Ogier, Evans in pole? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalle stradine di Montecarlo tutto è pronto per una l'edizione 2022 del Mondiale Rally. La battaglia è assicurata, una sfida oltremodo interessante vista la presenza delle inedite 'Rally1', auto ibride che si preparano per segnare l'inizio di una nuova era. Come noto non ritroveremo a tempo pieno l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier. Il francese si appresta per nuove sfide e dopo l'ACI Monza Rally dello scorso dicembre ha deciso di limitare la propria presenza nel WRC. Montecarlo sarà un'eccezione, non conosciamo per ora quali saranno gli altri eventi in cui lo rivedremo all'opera con il brand giapponese. La casa che ha vinto gli ultimi due titoli piloti ha tra le proprie fila quello che potrebbe essere il principale favorito per il ...

