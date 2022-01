F1, attesa sullo sviluppo dell’inchiesta FIA sul Mondiale 2021 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una notizia importante alcuni giorni fa ha scosso il mondo della F1. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha annunciato d’aver avviato l’indagine sugli episodi dell’ultimo GP del campionato 2021 ad Abu Dhabi, in cui l’olandese Max Verstappen (Red Bull) si è imposto davanti al britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Nel mese di febbraio è previsto un confronto con i piloti e il 18 marzo ci sarà la comunicazione ufficiale delle decisioni e delle eventuali modifiche al regolamento. Era stato comunicato a metà dicembre dal Consiglio Mondiale la creazione di una Commissione speciale per andare ad analizzare le situazioni che si erano verificate sul circuito di Yas Marina. In particolare, ci si riferisce alla gestione della Safety Car e alla procedura di ripartenza. I passaggi sono spiegati nella nota della FIA guidata dal nuovo presidente Mohammed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una notizia importante alcuni giorni fa ha scosso il mondo della F1. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha annunciato d’aver avviato l’indagine sugli episodi dell’ultimo GP del campionatoad Abu Dhabi, in cui l’olandese Max Verstappen (Red Bull) si è imposto davanti al britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Nel mese di febbraio è previsto un confronto con i piloti e il 18 marzo ci sarà la comunicazione ufficiale delle decisioni e delle eventuali modifiche al regolamento. Era stato comunicato a metà dicembre dal Consigliola creazione di una Commissione speciale per andare ad analizzare le situazioni che si erano verificate sul circuito di Yas Marina. In particolare, ci si riferisce alla gestione della Safety Car e alla procedura di ripartenza. I passaggi sono spiegati nella nota della FIA guidata dal nuovo presidente Mohammed ...

Advertising

AnnaAtzeni4 : @giorgiopriami @lercionotizie Ti auguro lo stesso trattamento riservato alle donne che chiamate troie e di cui comp… - marco_marcangio : @markorusso69 il tachpirinista in vigile attesa sta a ncora seduto sullo scranno... - Petrov_Henry : Il Tar boccia la vigile attesa con paracetamolo 'I medici siano liberi di curare come vogliono'… - mlmphotograph : RT @amanzetti: Preordinabile a prezzo speciale sullo store Independent Legions l'antologia di racconti horror di grandi maestri internazion… - Edivad1R : RT @Fiammy71: In attesa della #maratonamentana per seguire la #conferenzastampa di Pacchero sullo scandalo della pasta straniera nella Past… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa sullo John Malkovich senza Green pass: l'hotel Danieli non lo fa entrare ... l'ha presa senza scomporsi: aria flemmatica, sguardo magnetico, pare abbia ingannato l'attesa ... Ora l'approdo a Venezia, dove le riprese dureranno un mese intero, sullo sfondo di tanti luoghi più o ...

Basket Eurocup 2021/2022, Badalona - Trento 82 - 65: cronaca e tabellino ...DELLA EUROCUP 2021 LA PARTITA - Le difese fanno il loro lavoro e il punteggio rimane sullo 0 - 0 ... 19 - 13, 13 - 24, 26 - 17) BADALONA: in attesa TRENTO: in attesa

F1, attesa sullo sviluppo dell'inchiesta FIA sul Mondiale 2021 OA Sport F1, attesa sullo sviluppo dell’inchiesta FIA sul Mondiale 2021 Una notizia importante alcuni giorni fa ha scosso il mondo della F1. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato d'aver avviato l'indagine sugli episodi dell'ultimo GP del campionato 2 ...

Piemonte. Giunta approva nuova delibera sul riordino degli ospedali 24 GEN - Subito dopo la “promozione” da parte del Governo, la giunta regionale del Piemonte di ieri ha dato il via libera alla delibera sulla revisione della rete ospedaliera. Prima ci sono stati inco ...

... l'ha presa senza scomporsi: aria flemmatica, sguardo magnetico, pare abbia ingannato l'... Ora l'approdo a Venezia, dove le riprese dureranno un mese intero,sfondo di tanti luoghi più o ......DELLA EUROCUP 2021 LA PARTITA - Le difese fanno il loro lavoro e il punteggio rimane0 - 0 ... 19 - 13, 13 - 24, 26 - 17) BADALONA: inTRENTO: inUna notizia importante alcuni giorni fa ha scosso il mondo della F1. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato d'aver avviato l'indagine sugli episodi dell'ultimo GP del campionato 2 ...24 GEN - Subito dopo la “promozione” da parte del Governo, la giunta regionale del Piemonte di ieri ha dato il via libera alla delibera sulla revisione della rete ospedaliera. Prima ci sono stati inco ...