Juventus-Sampdoria | i convocati di Allegri | out Bernardeschi

Non c'è Federico Bernardeschi nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di stasera contro la Sampdoria all'Allianz Stadium, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Oltre agli infortunati Bonucci e Chiesa e agli squalificati De Ligt e Kean, mancherà quindi anche l'esterno azzurro mentre si rivede in elenco Danilo. Questa la lista completa: portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin; difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter; centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Miretti; attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge, Akè, Soulè. SportFace.

