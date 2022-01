Quirinale, le regole per i grandi elettori (Di sabato 15 gennaio 2022) Cambiano le procedure che seguirano i 1.009 grandi elettori del Presidente della Repubblica. Parlamentari e delegati regionali dovranno seguire rigorose regole anti - Covid. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) Cambiano le procedure che seguirano i 1.009del Presidente della Repubblica. Parlamentari e delegati regionali dovranno seguire rigoroseanti - Covid.

Advertising

Arianna42843157 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti Prof senza Ffp2 e gp:alunni escono e LEI li denuncia! #bollettino NON deve cambiare #D… - manufalcetti : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti Prof senza Ffp2 e gp:alunni escono e LEI li denuncia! #bollettino NON deve cambiare #D… - federicogonza7 : RT @carlo_canepa: Dalle regole anti-Covid ai parlamentari in isolamento, passando per i “no super green pass” e il voto a distanza: ?sei mo… - TV2000it : RT @TV2000it: #Quirinale, #covid cambia le regole dell’elezione del capo dello Stato #14gennaio #Politica #PresidenteDellaRepubblica @tg20… - _to_be_ : RT @_HankChinaski_: #Djokovic si è fatto odiare da mezzo mondo,si è reso ridicolo, ha dichiarato il falso, se ne è andato in giro per feste… -