Il conflitto delle libertà, pro e no vaccino (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi scrive ha già da qualche settimana effettuato la terza dose, in quanto fermamente convinto che il vaccino sia l’unico rimedio per contrastare efficacemente la pandemia. Provengo da una famiglia di operatori sanitari, medici e biologi e la scienza è sempre stata per me un riferimento fondamentale nella mia formazione e tuttavia, facendo parte a mia volta della comunità scientifica, seppure nelle scienze umane, ritengo che alcune puntualizzazioni vadano fatte. La partecipazione a gruppi di ricerca e la formulazione di ipotesi, al fine di spiegare fenomeni complessi, mi ha permesso di sperimentare in prima persona le modalità con cui nelle scienze dure, si proceda all’elaborazione di tesi diverse, talvolta divergenti, sebbene supportate da dati quantitativi. Se la scienza ufficiale sostiene che il vaccino sia l’unico rimedio in grado di contrastare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi scrive ha già da qualche settimana effettuato la terza dose, in quanto fermamente convinto che ilsia l’unico rimedio per contrastare efficacemente la pandemia. Provengo da una famiglia di operatori sanitari, medici e biologi e la scienza è sempre stata per me un riferimento fondamentale nella mia formazione e tuttavia, facendo parte a mia volta della comunità scientifica, seppure nelle scienze umane, ritengo che alcune puntualizzazioni vadano fatte. La partecipazione a gruppi di ricerca e la formulazione di ipotesi, al fine di spiegare fenomeni complessi, mi ha permesso di sperimentare in prima persona le modalità con cui nelle scienze dure, si proceda all’elaborazione di tesi diverse, talvolta divergenti, sebbene supportate da dati quantitativi. Se la scienza ufficiale sostiene che ilsia l’unico rimedio in grado di contrastare ...

