Gianluigi Nuzzi positivo al Covid: “La vita continua” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gianluigi Nuzzi è positivo al Covid: “La vita continua” Con un post sui social, Gianluigi Nuzzi ha comunicato di essere positivo al Covid: “Amiche e amici, purtroppo anch’io sono positivo al Covid19“. Lo ha scoperto anche lui dopo un tampone molecolare, risultato inizialmente negativo: “Sabato mi sentivo così così, quindi sono andato in farmacia ho fatto un tampone rapido ed era negativo. Però continuavo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare. Adesso è arrivato l’esito e sono positivo al Covid. Non faccio sicuramente la vittima, ma vi do il consiglio però di usare ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022)al: “La” Con un post sui social,ha comunicato di essereal: “Amiche e amici, purtroppo anch’io sonoal19“. Lo ha scoperto anche lui dopo un tampone molecolare, risultato inizialmente negativo: “Sabato mi sentivo così così, quindi sono andato in farmacia ho fatto un tampone rapido ed era negativo. Peròvo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare. Adesso è arrivato l’esito e sonoal. Non faccio sicuramente la vittima, ma vi do il consiglio però di usare ...

Advertising

enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @OltreTv @Tvottiano @MaielloInside @alessio_gaudino @CIAfra73… - ParliamoDiNews : Gianluigi Nuzzi lutto per il giornalista: la lunga lettera di addio all`amica scomparsa - - SignorAldo : RT @sole24ore: Addio a #SilviaTortora In questo video del 2013 Silvia parla con il collega Gianluigi Nuzzi del caso giudiziario nel quale e… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Addio a #SilviaTortora In questo video del 2013 Silvia parla con il collega Gianluigi Nuzzi del caso giudiziario nel quale e… - ginugiola : RT @sole24ore: Addio a #SilviaTortora In questo video del 2013 Silvia parla con il collega Gianluigi Nuzzi del caso giudiziario nel quale e… -